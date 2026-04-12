「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）巨人が今季２度目の完封負け。連敗で５割に逆戻りした。１勝１敗で迎えた３戦目。前日休養した４番のダルベックが４番に復帰。１番に今季初めて門脇を据える新オーダーで臨んだが、打線はヤクルト先発の高梨の前に沈黙。六回まで完全投球を許した。「２番・右翼」で起用された中山が七回１死から放った中前打がチーム初安打となったが、続く泉口が遊ゴロ、ダルベックが見逃し