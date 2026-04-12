《このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました》4月11日、女優の新木優子が、元「Hey! Say! JUMP」の中島裕翔との結婚を発表した。新年度を迎えた直後の発表に、祝福ムードがあふれている。「中島さんと新木さんは2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』でダブル主演を務め、2018年のドラマ『SUITS/スーツ』（フジテレビ系）でも共演。バラエティ番組でも、気心知れたやりとりを見せてい