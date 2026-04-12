ファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテムの第3弾を、4月15日（水）から発売する。「ANNA SUI×ハローキティ」コラボレーションアイテム第3弾が登場今回は“大人にこそ持ってほしいハローキティ アイテム”をコンセプトに、キルティング素材のバッグ3型、ツイード素材のバッグ・チャーム2型、iPhoneケースの全6アイテムがラインアップ。ブ