大人世代なら、カジュアルコーデも上品に見せたいところ。シンプルなアイテムもうまく取り入れて、高見えも狙える着こなしに仕上げられるといいかも。そこで今回は、上下【ユニクロ】のアイテムを使った、おしゃれなFTNアイコンの「着こなしテク」に注目。気になったらぜひ真似してみて。 クリーンなジャケットに抜け感をプラス クリーンな印象のニットジャケットに、ヘンリーネックTを合わせて