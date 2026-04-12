子どもが体調不良でピンチのときは、夫婦で助け合いたいですよね。今回は、子どもの看病を夫にバトンタッチした際に起こった友人のエピソードを紹介します。 息子の看病でバタバタ 息子が熱を出してしまい、看病していたときのことです。 私はフリーランスで在宅仕事なので、会社を休まなくていいのは大きなメリットですが、そのぶんやることは倍増します。病院に連れて行って薬をもらい、息子が眠ったタイミ