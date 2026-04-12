那須川天心が一夜明け会見ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が12日、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦から一夜明け、都内の所属ジムで会見した。前夜は両国国技館で9回終了TKO勝ち。タッグを組んだ葛西裕一トレーナーについて思いを語った。充足感に満ちた爽やかな表情で登場した。会見の冒頭で熱戦を振り返り「自分の中でも、選手としてもですし