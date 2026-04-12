地域リーグ第10節が各地で行われたJ2・J3百年年構想リーグは4月11、12日にリーグ第10節が行われた。各グループで激しい首位攻防戦や順位の変動が見られ、最新の順位表が確定した。EAST-Aでは、ベガルタ仙台がSC相模原に3-0で勝利し、1位をキープ。湘南ベルマーレはブラウブリッツ秋田との上位対決を制して2位に浮上。敗れた秋田が3位となった。このグループでは上位3チームが混戦となり、4位のモンテディオ山形と勝ち点が8離れ