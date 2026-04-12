浦和×東京Vの試合を視察日本代表を率いる森保一監督は4月12日、J1百年構想リーグ第10節の浦和レッズ対東京ヴェルディの一戦を視察した。試合後の取材対応でPK戦で今季負けなしの東京Vについて、「勝てる秘訣を教えてもらいたいです」と語った。森保監督が視察に訪れた一戦は0-0の後半開始早々、浦和に抜け出した浦和FW肥田野蓮治が流し込み先制点を奪った。対する東京Vは同29分、浦和のハンドで得たPKをエースFW染野唯月が決