元宝塚歌劇団星組トップ娘役で女優の妃海風（３７）がこの秋、ビルボードライブ「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」（９月２５日に大阪、１０月２日に横浜）を開催することを１２日、発表した。いずれも１日２回公演。記念すべき第１回のスペシャルゲストには、「憧れの先輩」で元月組トップスターの女優・真琴つばさ（６１）を迎える。「歌で表現をすることが私の原点。これをライフワークにできたら」と所属事務所に伝え、熱い思いが結