横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が４月１２日、中山１０Ｒ・あけぼのＳ（４歳上３勝クラス、芝１６００メートル＝１２頭立て）で騎乗したストレイトトーカー（牡４歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ファインニードル）で１着となり、ＪＲＡ通算８００勝を達成した。史上５９人目、現役２３人目。１７年３月４日の初騎乗から６６０２戦目での記録到達となった。７番枠から促してハナを主張。道中は自分のリズムでペースを