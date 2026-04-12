◇第86回桜花賞（2026年4月12日阪神芝1600メートル）阪神マイルに3歳牝馬が集う最も華やかなG1「桜花賞」は1番人気のスターアニスが制し、阪神JFに続く2つめのG1制覇を飾った。2着には5番人気のギャラボーグ、3着には12番人気のジッピーチューンが入った。2番人気だったドリームコアは9着と伸びなかった。騎乗したルメールは「良いレースだったけど直線で伸びることができなかった。１回中山で右回りを使った時に負けたし