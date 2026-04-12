20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの女性音楽家とのツーショットを公開した。「まみこ来てくれた！」と記し、無期限で活動休止中の女性ラップデュオ「chelmico」のMamikoこと、音楽家、シンガーの鈴木真海子との海辺でのツーショットを披露した。「楽しかったー！」とつづり、その楽しさが伝わる笑顔はじける1枚となっている。今回の投稿に、ファンからは