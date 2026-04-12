東京六大学野球リーグは12日、神宮球場で第1週の2回戦2試合が行われ、昨秋優勝の明大と慶大が連勝で勝ち点を挙げた。明大は一回に光弘の適時打などで4点を先取し、12―0で東大に快勝。慶大は中塚の本塁打を含む14安打を放ち、10―4で立大を下した。