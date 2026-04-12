満を持して実戦復帰した久保の状態は良いようだ(C)Getty Imagesレアル・ソシエダの久保建英が、現地時間4月11日のアラベス戦で約3か月ぶりに公式戦復帰を果たした。ラリーガ終盤の第31節でのホームゲーム、前節に続きベンチスタートとなった久保は54分からピッチに送られ、いきなりアシストも記録。試合は点の取り合いとなり3-3の引き分けに終わったが、背番号14はキレのある動きでスタンドを沸かせていた。【動画】久保建英が