◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人が今季３度目の連敗で勝率５割に逆戻りした。門脇誠内野手を今季初めて１番でスタメン起用するなど打線を組み替えたが、ヤクルトの先発・高梨裕稔投手に７回１死までパーフェクト投球を許すなど、機能しなかった。完封負けは開幕２戦目以来、今季２度目。先発の井上温大投手が６回まで８安打を浴びながら２失点と粘ったが、今季初黒星を喫した。巨人打線は