◇セ・リーグ巨人0―2ヤクルト（2026年4月12日東京D）巨人は今季最少の2安打でヤクルトに敗れて2連敗。阪神との開幕カード以来となる負け越しで勝率5割に逆戻りとなった。巨人の零敗は今季2度目。先発左腕・井上が3回、長岡、サンタナの連打と犠打で1死二、三塁とされてからオスナの一ゴロの間に1点先制を許す。0―1で迎えた5回には通算対戦成績9打数7安打と苦手にしているサンタナを四球で歩かせたあとで古賀に二塁打