俳優の美保純が10日、自身のインスタグラムを更新。「よくぞ、伸びてくれたこの春も」と書き出し、“大きく成長”した自宅のバンザイサボテンを披露した。【動画】「強いな!!」約6年前は20センチ→大きく成長自宅のサボテン披露の美保純約6年前のコロナ禍に購入した際は「20センチだった」というが、動画では上から下へとカメラを向け、のびのびと成長した現在の様子を伝えている。美保は「強いな!!」「環境が悪くても君は