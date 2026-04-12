◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）圧巻の投球だ。阪神の先発・高橋遥人投手（30）が散発5安打、今季早くも2度目の完封で、チームを4連勝に導いた。最終回に連続三振で10奪三振を記録し、123球の完封勝利だった。以下はお立ち台でのインタビュー。――高橋宏との投げ合いだったが。「いや、あんまり相手ピッチャー意識してないんで、ま、いつも通り投げられました」――9回を完封した内容につい