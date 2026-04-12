◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）ヤクルトが２カードぶりの勝ち越しで１０勝目を挙げた。３回無死一、二塁で古賀が今季チーム２度目となる送りバントを決めて好機を広げると、１死二、三塁からオスナの一ゴロの間に先制。５回には２死二、三塁から岩田の投手強襲安打で加点した。先発の高梨は威力のある速球を軸に６回まで完全投球。７回１死から初安打を許したが、７回を１安打、無四球、無