ANAは、同社公式サイトやSNSを通じ、国内線の運賃や予約・搭乗手続きなどのサービスを、5月19日の搭乗分から変更する。【画像】ANA、各種サービス・手続きのポイント2026年5月19日搭乗分から「国内線と国際線の旅客サービスシステムを統合し、2026年5月19日搭乗分からの国内線運賃のリニューアルや予約・搭乗ルールの国際線との共通化により、国内・海外全てのお客様にシームレスな体験を実現します」と説明。運賃について