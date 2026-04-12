明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節が12日に行われ、浦和レッズと東京ヴェルディが対戦した。ここ4試合勝利がない浦和が、前回対戦で完敗を喫した東京Vへのリベンジを期する一戦。ホームの浦和がボールを握って押し込む時間が続くが、決定的と呼べる得点機会までは作れず、試合はスコアレスで折り返す。均衡が破れたのは、後半開始直後の45分20秒。マテウス・サヴィオのスルーパスに抜け出した肥田野蓮治が