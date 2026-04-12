◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）巨人はヤクルト投手陣の前に得点ならず完封負け。2連敗でカード負け越しとなりました。巨人の先発マウンドにあがったのは井上温大投手。初回から得点圏にランナーを背負うも粘投を見せます。しかし3回には先頭からの連打を浴び、ゴロの間に1失点。5回にも四球とヒットでピンチを招くと、井上投手のグラブをはじく当たりで追加点を許しました。援護したい巨人打線でし