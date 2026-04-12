２０１７−１８年シーズン以来、文字通りチームの大黒柱としてゴールを量産したエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３３）が今季限りで退団することが決定したリバプールが、その後継者としてブライトン所属のガンビア代表ＦＷヤンクバ・ミンテ（２１）をピックアップしていることが明らかになった。英大衆紙『デイリー・ミラー』が掲載した記事によると、ブライトン側は３３００万ポンド（約７１億６１００万円）でニューカッスル