シアトル・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、日本時間11日に行われた自身の銅像の除幕式に参加。式典では、バットを前に立てて構えるポーズを再現したイチロー氏の銅像が公開されましたが、除幕の際にバットの部分が折れてしまうというハプニングが起きました。思わぬ事態に会場は、ひやりとしますが、イチロー氏は爆笑。さらに式後のインタビューで「まさかここでもマリアノ(リベラ)にバットを