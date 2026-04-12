◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）ヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手が、プロ初登板を迎えました。トヨタ自動車からヤクルトに入団した増居投手。この日1軍昇格を勝ち取ると、2点リードで迎えた8回にプロ初のマウンドにあがります。先頭のキャベッジ選手に対しては4球目のスライダーで空振り三振。プロ初のアウトを三振で奪います。しかし続く坂本勇人選手には四球で出塁を許し、代打・増田陸