「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転勝ちで今季初の連勝。今季初のカード勝ち越しとなった。先発の石田裕は５回５安打４失点（自責２）。二回に１点先制を許し、四回にはヒュンメルの失策を機にピンチを広げると４安打を浴びて計３点を失った。しかし、打線はじわりと反撃。四回にヒュンメルの来日１号ソロと山本の適時二塁打で２点。七回、２死走者なしからドラフト３位・宮下（東洋大）が