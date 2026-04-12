「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）広島が最大４点リードを逆転された。四回表終了時で坂倉、佐々木の適時打などで４点リードしていたが、先発・床田が直後の四回裏にヒュンメルに一発を浴びるなど２失点。さらに４−２の七回に新人の宮下にソロを食らって１点差に迫られると、次打者・蝦名に二塁打を許したところで、床田は降板。あと受けたのは開幕時に守護神を務めていた森浦だったが、８番・勝又に左翼線に落