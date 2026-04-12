「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手（東洋大）が七回２死、プロ１号ソロを放ち、１点差に迫った。床田の１４１キロの直球をとらえると、打球は右翼席へ着弾。宮下はガッツポーズを繰り出しダイヤモンドを駆けた。宮下は、ビシエド、梶原がインフルエンザに罹患したため、感染症特例の代替選手として１１日にプロ初昇格。同日の広島戦で昇格即スタメン出場し、プロ初安打