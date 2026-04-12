「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）中日が今季３度目の３連敗を、今季２度目の完封負けで喫した。初回、先頭の福永が等前内野安打で出塁し１死二塁としたが、後続が２者連続三振。その後も走者は出し得点圏には進めながらも、あと一打が出なかった。先発の高橋宏は５回６安打３失点。五回に３連打を含む４長短打を集中され、一挙３点を失った。