人工知能＝AIを国産で開発することを目指し、ソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニーグループを中心に新たな会社を設立したことがわかりました。新会社の「日本AI基盤モデル開発」は、ソフトバンクやNECがAIの基盤開発を手がけ、ホンダとソニーグループがそれを自動運転やゲームなどに活用する方針です。開発したAIは出資した企業以外の日本企業にも広く開放し、将来的にはロボットを動かす「フィジカルAI」にも活用します。また、新会