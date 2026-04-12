「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）ロッテが延長戦を落とし、カード負け越し。リーグ最速で１０敗目に到達し、５位浮上はならなかった。１−１の延長十回に４番手ロングが西武・林安可にサヨナラソロ本塁打を被弾した。両チーム無得点で迎えた九回に１死一、三塁の好機を作り、１番西川が決勝適時打を放ったが、直後に３番手横山が源田に同点適時打を浴び、延長戦に突入していた。２年目の広池が今季初先発