元プロ野球選手の中田翔さんは4月12日、自身のInstagramを更新。次男を抱きかかえる姿を披露しました。【写真】中田翔、次男との親子ショット「パパの愛情が溢れ出てる」中田さんは「寒い時寒いよな。。」とつづり、「#琉翔 #天使達」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。帽子をかぶって寒そうにしている次男・琉翔くんを自身の上着の中に入れ、抱きかかえる姿を披露しています。この投稿にコメントでは「琉翔くんパパ独占 か