◇静岡県Jリーグ加盟3クラブ強化トレーニングマッチ藤枝1―1（PK3―2）清水（2026年4月12日IAIスタジアム日本平）J2藤枝はJ1清水と対戦し、1―1で突入したPK戦を3―2で制した。トレーニングマッチながら3362人の観客が集まった一戦は、互いにリーグ戦で出番が限られている選手中心の構成で臨んだ。前半は立ち上がりから藤枝がボールを保持し、ビルドアップでリズムを構築。幾度もゴール前に迫ったが、清水も粘り強く対