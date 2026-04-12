◇セ・リーグ中日0―3阪神（2026年4月12日バンテリンD）中日は今季3度目の3連敗で、借金は今季ワーストを更新する「8」に膨らんだ。これで、開幕から14試合で首位・阪神とは7・5ゲーム差とされた。先発・高橋宏が5回につかまった。安打と四球などで2死一、二塁を招き、中野に左中間へ適時二塁打され先制点を献上。なおも2死二、三塁で、森下に中前2点打され、この回一挙3点を失った。高橋宏は球団を通じて、「無駄な