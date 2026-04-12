とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演した。同局「耳の穴かっぽじって聞け！」でＭＣを務める２人が、爆笑問題・太田光をゲストに招いてトーク。太田は「今、面白いと思う芸人は？」のトークテーマで「Ｍ−１出てる人、全員面白いと思うよ。やっぱり」と話した。つづけて、昨年のＭ−１優勝コンビ・たくろうを絶賛。