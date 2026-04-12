元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。元バレーボール女子日本代表の井野亜季子さん（39）との再会ショットを披露した。「久々井野さんに会ったらめっちゃショートになってた、かわいい」と井野とのツーショットを公開した。「展示会でかわいいお洋服みて最近腰痛くない？って話しして解散」とつづった。「ハワイのマイメロ嬉しすぎるありがとう」とお土産にも感激。「