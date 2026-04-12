7回、代打で勝ち越しの2ランを放ちガッツポーズするDeNA・度会＝横浜DeNAが今季初の2連勝。2―4の七回に宮下のプロ初本塁打と勝又の適時二塁打で追い付き、代打度会の2ランで勝ち越した。3番手の中川虎が今季初勝利。広島は3連敗。七回2死二塁で床田から森浦への継投が裏目に出た。