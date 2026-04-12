モデルで俳優の中条あやみ（29）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。母と親子2人でイタリア旅行へ行ったことを報告し、楽しげな写真を複数枚公開した。【写真】「最高！またいつか絶対行くぞ」イタリアを楽しむ中条あやみ＆母の親子2ショット中条は「母と2人で夢のイタリアに美に対する際限のない贅沢な時間のかけ方と、陽気で優しいイタリア人と、美味しいご飯。最高！またいつか絶対行くぞ」とつづり、イタリアの