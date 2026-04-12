女優の檀れい（54）が12日、都内で行われた宝島社のファッション雑誌イベント「素敵な大人のごきげんフェス2026」のトークショーに登壇した。50代向け女性ファッション雑誌「大人のおしゃれ手帖」で関わりのあるヘアメークアップアーティストの黒田啓蔵氏と写真家の下村一喜氏と対談。淡いピンクのサテンドレスを着こなした華やかな衣装姿で登場すると、会場がざわめきに包まれた。先月末に所属事務所から退所し、新たなスタ