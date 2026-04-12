４月１２日の中山１１Ｒ・春雷Ｓ・リステッド（芝１２００メートル＝１６頭立て）は５番人気のクラスぺディア（牡４歳、栗東・河嶋宏樹厩舎、父ミスターメロディ）が勝利し、２５年のクロッカスＳに続くリステッド２勝目を手にした。勝ち時計は１分７秒６（良）。五分のスタートから道中は２番手をキープ。勝負どころの手応えは抜群で、４角先頭で迎えた直線も最後まで脚を使って後続の追い上げを首差振り切った。小崎綾也騎