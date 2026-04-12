歌舞伎俳優・坂東彌十郎（６９）から目が離せない。「四月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、２７日千秋楽）昼の部「裏表先代萩」で、女形の大役・八汐という子どもをなぶり殺しにする“極悪の女”を演じている。舞台写真を見ただけでも、役の恐ろしさが伝わってくる。彌十郎に、ソフトで穏やかなイメージを持っている人にはショッキングかもしれない。歌舞伎座の出演後、話を聞いた。「ショックを与えるくらいじゃないといけないと