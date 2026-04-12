◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島(12日、横浜スタジアム)DeNAのルーキー・宮下朝陽選手がプロ初ホームランを放ちました。前日1軍登録された宮下選手はこの日は「6番・ショート」として2試合目の出場、2点ビハインドの7回、2アウトランナーなしで打席がまわると広島・床田寛樹投手のストレートを振り抜きライトスタンドへソロホームランを放ちました。このホームランにベンチのヒュンメル選手は自分のことのように大喜びしハイタッチ