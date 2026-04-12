◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンＤ）阪神の高橋遥人投手（30）が今季2度目となる完封勝利で2勝目を挙げた。序盤から中日打線を寄せ付けず、10奪三振、三塁を踏ませぬ快投を披露。マウンドでは全く危なげなかったが、多くのファンがSNS上で「大ピンチ！」と投稿した場面があった。それは試合後のヒーローインタビュー。普段から記者にも「僕の喋り大丈夫ですか？」と確認するほどトークは少し苦手な左