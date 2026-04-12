◇第86回桜花賞（2026年4月12日阪神芝1600メートル）阪神マイルに3歳牝馬が集う最も華やかなG1「桜花賞」は1番人気のスターアニスが制し、阪神JFに続く2つめのG1制覇を飾った。2着には5番人気のギャラボーグ、3着には12番人気のジッピーチューンが入った。4番人気だったアランカールは5着。騎乗した武豊は「スタートは出たけどあまり二の足は速くないのであのポジションになりました。最後は良い脚で伸びているけど（勝ち