◇プロ野球パ・リーグ西武2×-1ロッテ（12日、ベルーナドーム）西武が林安可選手のホームランでサヨナラ勝利となりました。西武は1点ビハインドの9回、2アウトランナー2塁で源田壮亮選手がタイムリーを放ち、土壇場で同点においつきます。その後延長に入ると10回、1アウトランナーなしでここまで無安打だった林選手が打席へ、2ボール1ストライクからストレートをとらえると、打球はライトスタンドへ。西武加入後初ホームランがサ