「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）阪神の高橋遥人投手は９回５安打無失点で今季２度目の完封勝利となった。初回から四回までは走者を出しながらも、本塁は踏ませず。五回から七回は安打すら打たせなかった。八回は球数が１００球を超え、２死からサノーに安打を浴びたが細川から、この日７個目の三振を奪った。九回にそのまま打席へ立つと、スタンドからは大きな拍手が送られた。相手先発の高橋宏斗とは２度