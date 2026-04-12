西武がサヨナラ勝ち。1―1の延長十回1死から林安可の来日初本塁打で試合を決めた。平良が7回を無失点と好投し、4番手の羽田が今季初勝利を挙げた。ロッテは九回に西川の適時打で均衡を破ったが、救援陣が踏ん張れなかった。