俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、11日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田望結 】 「おさんぽ」春のオフショットに反響「清々しい」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」本田望結さんは「おさんぽ」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像で、本田さんが着用しているのは、温かみのある茶色のカーディガンに濃い色のボトムスを合わせたコーディネート。黒いバッグ