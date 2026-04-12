お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が12日、自身のXを更新。この日開催された桜花賞の馬券的中を公表した。新山は「桜花賞120万満開」と記し購入画面のスクリーンショットを公開。?ギャラボーグ、?ジッピーチューンの3連単2頭軸ながしマルチで各1500円で12組、18000円分の馬券を購入。払い戻しは124万650円の大的中だった。新山は昨年有馬記念でも大的中。2万4000円分の馬券を購入し、105万3680円の払い戻しをゲットしてい