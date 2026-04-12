「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）阪神は投打がかみ合い快勝。バンテリンドームで、初めての同一カード３連勝となった。連勝は今季最長の４となり、貯金は最多を更新する７に。首位の座をがっちりキープした。この日も安定感抜群だった。先発の高橋は初回、１死二塁とピンチを招くが、サノー、細川と連続三振に仕留め、先制は許さない。その後も毎回のように走者を背負ったが、要所を締めてホームは踏ませなか